افتتاح فعاليات مهرجان الباحة الربيعي 41

وبين «أن البرامج والفعاليات التي سيشهدها موسم الربيع هي من أجل قاصدي مشاتي تهامة منطقتنا بعد أن أكملت أمانة الباحة والبلديات مشكورة كافة الاستعدادات، وبذلت اللجان جهودها في إعداد البرامج المتنوعة».
بعد ذلك شاهد الأمير والحضور فيلما وثائقيا بعنوان «ربيعنا تراث» الذي استعرض تراث المنطقة وموروثها الشعبي، كما شاهد الجميع لوحات فنية عن الألعاب القديمة المشهورة. عقب ذلك بدأ أوبريت بعنوان «سلام يا أميرنا الغالي» الذي تضمن العديد من اللوحات الفنية بمشاركة فرق الباحة للفنون الشعبية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل.
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