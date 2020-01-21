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افتتاح فعاليات مهرجان الباحة الربيعي 41

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رعى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، حفل افتتاح مهرجان ربيع الباحة 41، الذي نظمته أمانة المنطقة، وذلك بمقر الساحة الشعبية الجديدة في محافظة المخواة. وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقيت قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور، وبعدها أعلن الأمير حسام افتتاح فعاليات المهرجان، معربا عن سعادته وتواجده في هذا المساء الجميل.

وبين «أن البرامج والفعاليات التي سيشهدها موسم الربيع هي من أجل قاصدي ‏مشاتي تهامة ‏منطقتنا بعد أن أكملت أمانة الباحة والبلديات مشكورة ‏كافة الاستعدادات، وبذلت ‏اللجان جهودها ‏في إعداد البرامج المتنوعة».

بعد ذلك شاهد الأمير والحضور فيلما وثائقيا بعنوان «ربيعنا تراث» الذي استعرض تراث المنطقة وموروثها الشعبي، كما شاهد الجميع لوحات فنية عن الألعاب القديمة المشهورة. عقب ذلك بدأ أوبريت بعنوان «سلام يا أميرنا الغالي» الذي تضمن العديد من اللوحات الفنية بمشاركة فرق الباحة للفنون الشعبية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل.


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