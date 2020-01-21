تشغيل مشروع السوق القديم بظهران

وأوضح الوادعي أن خطة المجلس تقوم على ضرورة تفعيل العمل الميداني وتكثيف الجولات على المشاريع الجاري تنفيذها والتواصل مع الجمهور بعقد لقاءات مفتوحة معهم، وأثناء الجولات على الأحياء والقرى، والأخذ بمطالبهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار، للارتقاء بالعمل البلدي كونهم شركاء للنجاح والتنمية المستدامة. وقال الوادعي إن المجلس أصدر قرارا بضرورة البدء في تشغيل مشروع السوق القديم وبأسعار مناسبة لترغيب المستثمرين لتشغيل جميع أقسامه.
وأضاف «إن هناك مقترح لتفعيل الشراكة المجتمعية مع شركة أرامكو في إقامة مشاتل لزراعة نبات القرض في جنوب وشمال المحافظة بهدف للمحافظة عليه من الانقراض، وتشجيع الأهالي في استزراعه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة».
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