أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الجزائية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة، رئيس المحكمة الجزائية بتبوك الشيخ جابر الحربي الذي قدم للسلام على الأمير، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد رئيساً للمحكمة. وهنأ أمير تبوك خلال اللقاء الحربي على تعيينه بمنصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إرساء مبادئ العدل، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد. ومن جهته قدم الحربي شكره لأمير تبوك على حفاوة الاستقبال والتهنئة وتوجيهاته السديدة ودعمه الدائم لكل ما يخدم ويطور المرافق القضائية بالمنطقة.



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