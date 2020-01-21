السعودية اليوم / قائد القوات البحرية الباكستانية يلتقي نظيره الكيني



إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

التقى قائد القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم نظيره الكيني اللواء بحري ليفي فرانكلين مغلو الذي يزور باكستان حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين القوات البحرية في البلدين إلى جانب استعراض القضايا التي تهم الأمن البحري في المنطقة.

وسلط الأدميرال عباسي الضوء على التزام باكستان بمكافحة الإرهاب ومساهمات القوات البحرية الباكستانية في ضمان الأمن البحري والسلام بالمنطقة.

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19:41ت م

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