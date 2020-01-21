السعودية اليوم / سفير المملكة يلتقي وزير التجارة الجزائري



الجزائر 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني اليوم معالي وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى واقع العلاقات التجارية بين المملكة والجزائر وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

// انتهى //

19:00ت م

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