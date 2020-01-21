السعودية اليوم / رئيس بلدية طلعة التمياط يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها



رفحاء 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية المهندس حمود هليل الحجيفي أمس في جولة ميدانية المشاريع الجاري تنفيذها داخل أحياء المدينة كمشروع إنشاء حدائق ذكية ومشاريع السفلته وتابع تنفيذ سير العمل، وحث على سرعة الإنجاز حسب الخطة المعتمدة.

من جانب آخر نفذت فرق صيانة الكهرباء الذاتية بالبلدية صيانة الأنارة على الطريق الدولي المار بالمدينة ،كما أستبدلت احبال الزينه التالفه باخرى تجميلية جديدة في منتزه الشلال،وذلك ضمن جهودها وأعمالها الخدمية المختلفة لتطوير وتجميل المدينة، ضمن أعمال البلدية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوة البصري،والإرتقاء بالأداء البلدي.

// انتهى //

18:58ت م

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