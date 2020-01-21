السعودية اليوم / بلدية أم خنصر بالحدود الشمالية تواصل صيانة وتزين المسطحات الخضراء



عرعر 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

تواصل بلدية أم خنصر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها في تزين وصيانة المسطحات الخضراء ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري, وأعمالها الذاتية في مداخل قرية أم خنصر, بالإضافة إلى أعمال الكنس اليدوي في القرى التابعة لها.

من جانب آخر أطلقت البلدية أمس, الخدمات الإلكترونية التي تُعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 وتمكن المستفيدين من إنهاء كافة إجراءاتهم إلكترونياً عبر بوابة بلدي, بحضور أعضاء المجلس البلدي.

وأوضح رئيس البلدية ناصر الحربي أنه في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهد المملكة عامة وجميع الدوائر الحكومية, ومواكبة هذا التقدم والعمل على تطوير الأداء المؤسسي من خلال ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بالمنطقة.

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18:54ت م

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