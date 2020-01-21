السعودية اليوم / عمل وتنمية الرياض ووزارة الصحة يكافحان عدوى المنشآت الصحية



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

وقع المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، والدكتور خالد بن حمدان العنزي من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة ، اتفاقية تعاون وشراكة بينهما في سبيل مكافحة العدوى في مراكز التأهيل والحد من انتشارها والوقاية من الأمراض المعدية لحماية نزلاء ونزيلات المراكز والأطقم العاملة .

ووُقعت الاتفاقية في مقر مركز التأهيل الشامل للاناث بالملز بحضور مديرة المركز هند الحارثي ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد وممثلي إدارة العلاقات العامة والإعلام ، وعدد من مديري ومديرات المراكز الإيوائية التابعة للفرع .

وستقوم إدارة مكافحة العدوى بموجب الاتفاقية بتنظيم دورات لمنسوبات المركز بمختلف أقسامهن وتخصصاتهن لتدريبهن على مكافحة العدوى وطرق الوقاية منها وتحسين رعاية النزيلات والحد من المخاطر المهنية المرتبطة بالعدوى ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية كمرحلة أولى، ثم تنتقل لبقية المراكز والدور الإيوائية في منطقة الرياض .

وسيتم تخصيص منصة لتلقي الاستفسارات والاستشارات على مدار الساعة من قبل فريق إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة.

وقدم المدير العام لعمل وتنمية الرياض شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية على تعاونهم وحرصهم الكبير على إتمام هذه الخطوة التي تحمل أهمية بالغة.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستسري لمدة عام يتجدد تلقائياً ، تأتي ضمن حزمة من البرامج التي ينفذها الفرع عبر إدارة المسؤولية الاجتماعية ، والموجهة للفئات المشمولة برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتاً النظر إلى أنها تأتي تفعيلاً للشراكات بين القطاعات الحكومية بمختلف مسمياتها التي تصب جميعها لمصلحة أبناء الوطن عامة ونزلاء الدور والمراكز الإيوائية وكل الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة على وجه الخصوص.

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18:53ت م

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