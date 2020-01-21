السعودية اليوم / عدد من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وعدد من موظفي سلطة آثار الاحتلال



القدس المحتلة 26 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

اقتحم عدد من عصابات المستوطنين اليهود ، وعدد من موظفي سلطة آثار الاحتلال اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عددا من المستوطنين وأربعة من موظفي سلطة آثار الاحتلال تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.

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17:28ت م

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