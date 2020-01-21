السعودية | وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على هامش مشاركته في منتدى دافوس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:14 مساءً, 21 يناير 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس البعثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع في الساحة العراقية والجهود الدولية المبذولة حيالها.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الأممية، لصالح خدمة أمن واستقرار البلدان العاملة بها.

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