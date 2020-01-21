شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع مع المبعوث الأممي للعراق والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس البعثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع في الساحة العراقية والجهود الدولية المبذولة حيالها.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به البعثات الأممية، لصالح خدمة أمن واستقرار البلدان العاملة بها.