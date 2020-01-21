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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد: ولي العهد إذا قال شيئاً فعله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد: ولي العهد إذا قال شيئاً فعله
ما يقوله يأخذ مساره على طريق التنفيذ
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم ونموذج يُحتذى به.
وأضاف ابن مساعد: “عندنا في المملكة على المستوى العام نماذج وطنية مشرفة وأرى، وهذا ليس كلاماً إنشائياً، أن الأمير محمد بن سلمان نموذج للقائد الملهم”.
وتابع: “المرء عادة يكون محظوظاً حينما يكون في عائلته نموذج أو مثل أعلى يتطلع إليه ويحتذي به”.
وقال ابن مساعد “ولي العهد ببساطة شديدة لم يقل شيئاً ولم يفعله، والأمير محمد بن سلمان إذا قال شيئاً فعله”.
وأضاف: “الناس أصبح عندها ثقة بأن الأمير محمد بن سلمان لو قال سنفعل كذا أو سننفذ مشروع كذا، تجد هذا الكلام يأخذ مساره على طريق التنفيذ وهذا نموذج كبير للإلهام”.
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