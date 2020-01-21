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تعليم الرياض يعتمد آلية قبول المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام القادم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1442هــ .

وأوضح مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي, أن اعتماد الآلية يأتي من أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم, مؤكدًا جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

من جهته بيّن مدير الاختبارات والقبول أيمن الركبان, أن الطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات مع بدء العام الدراسي 1442هـ أو أقل بـ90 يومًا هم من يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي ويستثنى الذين تقلهم أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180يومًا, شرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية, لافتًا إلى أهمية أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور.

وأشار الركبان إلى أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل, والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

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وأضاف أنه فيما يتعلق بالطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ب180يومًا من الحاصلين على شهادات من روضة أجنبية أو مطبقة للبرامج الدولية أو روضات خارج المملكة فيتم تسجيلهم من قبل إدارة المدرسة والرفع بطلباتهم عبر إضافة طالب جديد في نظام نور وفق الضوابط والشروط لاعتمادها من قبل إدارة الاختبارات.

من جهتها كشفت مديرة الاختبارات والقبول هدى الدوسري عن فترات تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول في نظام نور، حيث يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وكذلك تسجيل السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية بتاريخ 24 / 5 / 1441هــ, فيما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية بتاريخ 27 /6/ 1441هــ .

وبينت الدوسري أنه فيما يتعلق بتسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يعاملون معاملة المواطنين من حاملي البطاقات ذات الخمس سنوات وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي والجالية اليمنية والدبلوماسيين فيبدأ بتاريخ 27 / 7 / 1441هـــ .

وأفادت أن تسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي يبدأ بتاريخ 16 / 8 / 1441هــ فيما يبدأ تسجيل غير السعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص بتاريخ 5 /9/ 1441 هـ .

وأوضحت أن تسجيل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ب180 يومًا من خريجي الروضات الحكومية والأهلية من جميع الجنسيات يبدأ بتاريخ10 / 10 / 1441هــ فيما يبدأ تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية وخريجي الروضات خارج المملكة بتاريخ 20 / 12 / 1441هــ .

ولفتت الدوسري إلى أن فترات التسجيل مستمرة لجميع طلاب وطالبات الصف الأول حتى تسديد المقاعد الشاغرة أو انتهاء موعد التسجيل المقرر بتاريخ 3 / 2 / 1442هـــ عدا تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية فينتهي بتاريخ 26 / 6 / 1441هـــ .