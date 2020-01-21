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شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض جهود المملكة مع الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي ،اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ايمون غلمور.
وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان، ومواقف المملكة الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات.
حضر اللقاء ، المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
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