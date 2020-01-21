اخبار السعوديه

الجبير يستعرض جهود المملكة مع الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض جهود المملكة مع الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

‏التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي ،اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ايمون غلمور.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان، ومواقف المملكة الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات.

‏حضر اللقاء ، المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يستعرض جهود المملكة مع الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا