شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يبحث مع سفير المالديف ترتيبات حجاج بلاده والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المالديف لدى المملكة محمد خليل.

وجرى خلال الاستقبال الاطلاع على الترتيبات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمرى بلاده لهذا العام 1441هـ.

وأشاد سفير المالديف بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم.