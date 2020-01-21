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انقلاب في قناة الشرق القطرية .. العاملون يفضحون تجار الثورة
متابعات الخليج 365 - متابعة
سيطر عدد من العاملين في قناة الشرق القطرية على منصات التواصل الاجتماعي للقناة، وقاموا بفضح كبار المذيعين الذين يحصلون على رواتب مهولة فيما يتقاضون الفتات.
وجاءت هذه الخطوة في مفاجأة كبيرة من العاملين، لعدم الاستجابة لرفع مرتباتهم مقارنة بالمبالغ الباهظة التي يتقاضاها كبار المذيعين بالقناة.
ونشر العاملون صورة لعقد الإعلامي المصري الهارب معتز مطر سنه 2017 حيث تبين أنه يحصل على راتب 60000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار في الحلقة الواحدة.
كما نشروا عقود حقوق بث وتوزيع بعض الأعمال الوثائقية التافهة بحسب وصفهم والتي تجاوزت قيمتها 5500 دولار.
ونشروا كذلك عقد المذيع الإخواني هشام عبدالحميد سنة 2017 بواقع 13000 دولار في الموسم بإجمالي 13 حلقة.
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