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نظام العمل التطوعي .. 18 مادة تنظم العلاقات وتحدد الأهداف
وافق عليه مجلس الوزراء اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام العمل التطوعي.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (123 / 65) وتاريخ 13 / 1 / 1432هـ، ورقم (132 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 2 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العمل التطوعي.
وكان مجلس الشورى وافق مؤخرًا على مشروع نظام العمل التطوعي الذي يتكون من 18 مادة ويهدف النظام إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيلها بین أفراد المجتمع ومؤسساته.
كما يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.
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