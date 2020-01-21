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الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15 بوزارة الإعلام

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2020-01-21

الشريهي يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة 15 بوزارة الإعلام

على وظيفة مستشار إداري

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع خالد بن عبدالله الشريهي خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

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وأعرب الشريهي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون له حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، على الدعم الذي يبذله لوزارة الإعلام ومنسوبيها، داعيًا المولى الكريم أن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به.

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