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تعديل نظام الخدمة المدنية يتيح التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقر مجلس الوزراء اليوم تعديل إحدى مواد نظام الخدمة المدنية بما يسمح بالتعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقًا لما تحدده اللائحة.
وجاء قرار مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على النحو التالي:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: “يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة”.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا، سعوديًا، متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها”.
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