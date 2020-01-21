أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تشهد تغييرات كثيرة على مدار اليوم متأثرة بالكثير من العوامل ومن أبرز تلك العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الذهب في السعودية سعر الذهب عالميا وسعر برميل النفط الخام، وقد شهدت أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية ارتفاع جنوني للذهب لم تشهده الأسعار من قبل، واليوم الثلاثاء استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، وخلال هذا المقال نستعرض عليكم أسعار الأعيرة المختلفة في المملكة العربية السعودية بعد ارتفاعها اليوم.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في السعودية

سجل الجرام عيار 24 نحو 188.99 ريال مقابل 50.38 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 173.24 ريال مقابل 46.18 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 165.37ريال مقابل 44.08 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 141.74 ريال مقابل 37.78 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو 110.24 ريال مقابل 29.39 دولار.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 94.49 ريال مقابل 25.19 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.323 ريال مقابل 352.64 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 188.988ريال مقابل 50.376 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.878 ريال مقابل 1.567 دولار.

وسجلت أسعار الذهب في السعودية أعلى مستوى لها خلال شهر ونصف، حيث دعم الذهب من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين.