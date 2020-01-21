

الأفلاج 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

قدمت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية خلال الفصل الأول لهذا العام، العديد من البرامج الصحية استفاد منها نحو 10 آلاف طالب وطالبة في جميع مدارس المحافظة .

وشملت البرامج؛ خفض معدلات السمنة والفحص الاستكشافي، وفحص اللياقة البدنية، و"مدارس بلا عدوى"، و"أمشي لصحتي" ومشروع "سلامة الأطفال" و"المدارس الصحية" و"الإسعافات الأولية لمنقذي الحياة ".

وتفاعلت الإدارة مع الأسابيع والأيام العالمية الصحية، حيث نفذت العديد من الدورات التدريبية التأهيلية للمرشدين الصحيين بالمدارس، والبرامج التثقيفية لتوعية طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها بالطرق الوقائية من الأمراض لرفع المستوى الثقافي في المجتمع المدرسي .

// انتهى //

16:45ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 10 آلاف طالب وطالبة في الأفلاج يستفيدون من البرامج الصحة خلال الفصل الأول لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.