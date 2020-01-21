السعودية اليوم / جامعة الطائف تصدر إحصائية لبرامجها التدريبية الداخلية والخارجية خلال العام المنصرم 2019م



الطائف 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

أصدرت عمادة التطوير الجامعي بجامعة الطائف خلال العام المنصرم ، دليلا إحصائيا بما نفذته من البرامج والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بلغ عددها الإجمالي 276 برنامجاً ودورة.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أنه شارك في البرامج والدورات التدريبية 3524 عضو هيئة تدريس و2696 إدارياً، وبلغ عدد الساعات التدريبية المقدمة 1841 ساعة للكادر الإداري، و860 ساعة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، فيما بلغت نسبة رضا الحضور في البرامج والدورات التدريبية 89%.

كما ارتفع عدد الدورات التدريبية والمشاركين فيها بشكل كبير بين العامين 2018 و2019، إذ تضاعف عدد الدورات التدريبية من 131 دورة تدريبية في العام 2018 إلى 276 دورة تدريبية في العام 2019، وارتفع عدد الحضور من أعضاء هيئة التدريس من 1268 إلى 2696 عضواً، فيما ارتفع عدد الحضور من أعضاء الكادر الإداري من 983 إلى 3524 إدارياً.

من جهتها أقرت الجامعة المعايير الخاصة بالترقيات الإدارية لمنسوبي جامعة الطائف، بعد اعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت أن المعايير تتضمن وظائف المرتبة العاشرة فما دون لمنسوبي جامعة الطائف، وتشمل تقييم الأداء الوظيفي للعام السابق، وتكون نسبته (30%)، والمبادرات والإنجازات، والتي تشمل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، أو تقديم مبادرة تحقق وفراً أو ترفع كفاءة أداء الجهة، أو الحصول على شهادة تميز، وتكون نسبتها (30%)، وأخيراً اختبار المفاضلة بين المرشحين، وتكون نسبته (40%).

ويأتي اعتماد المعايير الخاصة بالترقيات في حين تعمل جامعة الطائف على تطوير كوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية، عبر برامج التنمية المهنية.

// انتهى //

16:39ت م

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