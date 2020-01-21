السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام يستقبل الرئيس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه اليوم، الرئيس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد الدكتور الشيخ محمد خاطر عيسى ، والوفد المرافق له.

ورحب معالي الدكتور العامري بالرئيس الأعلى للشؤون الإسلامية في رحاب الجامعة، وقدم نبذة مختصرة عن الجامعة ودورها في نشر العلوم الإسلامية والعربية وخدمة المجتمع من خلال كلياتها الشرعية والعربية والاجتماعية والعلمية ومعاهدها العلمية في الداخل والخارج, مبيناً أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تسعد بزيادة أوجه التعاون العلمي والبحثي مع الجهات ذات العلاقة في جمهورية التشاد.

وأشار إلى أن عدد الطلاب التشاديين المتخرجين والمقيدين في جامعة الإمام محمد بن سعود ما يقارب (112) طالباً، وتسعى الجامعة إلى زيادة مقاعد الطلاب التشاديين في كل التخصصات التي تخدم البلدين الشقيقين.

من جانبه شكر الرئيس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد الدكتور الشيخ محمد خاطر عيسى معالي مدير الجامعة على حفاوة الاستقبال معبراً عن سعادته بتواجده في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي لا مثيل لها في العالم بحكم ما تقدمه من خدمة للعلوم الشرعية والعربية, متطلعاً إلى مزيد من التعاون مع الجامعة في كل المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي الذي يخدم المسلمين ويحقق تطلعات البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الأستاذ الدكتور عبدالله اليوسف وعدد من منسوبي الجامعة .

من جهة ثانية زار الرئيس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد والوفد المرافق له متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام بالجامعة، اطلعوا خلالها على أبرز مقتنيات المتحف ومشاهدة العروض المرئية للتاريخ الإسلامي.

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16:32ت م

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