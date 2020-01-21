

الوجه 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

انتخب أمس، أعضاء مجلس إدارة جمعية الكر الخيرية بقرية الكر التابعة لمحافظة الوجه ، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالوجه خالد العقيص ومدير الجمعيات بالمحافظة غانم الجهني ، وذلك بمقر الجمعية.

وجاءت النتائج على النحو التالي علي سليمان البلوي رئيسًا ، وعبدالعزيز عياد البلوي نائبًا للرئيس ، و سالم عياد البلوي أمينًا عامًا ، وسليم سعيد البلوي أمينا للصندوق ، و أحمد مصيليح البلوي عضوا ، و مرزوق مسلم البلوي عضوًا ، و احمد محمد البلوي عضوًا ، و ذياب عياد البلوي عضوًا ، وغازي رشيد البلوي عضوًا.

وقدم مدير مركز التنمية بالوجه شكره وتقديره للحضور على تعاونهم لاختيار أعضاء المجلس ، كما قدم التهنئة للأعضاء الذين تم ترشيحهم لعضوية الجمعية ، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد.

// انتهى //

16:12ت م

0199





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انتخاب مجلس أعضاء إدارة جمعية الكر الخيرية بمحافظة الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.