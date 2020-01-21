

القاهرة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

استقبل وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان في مكتبه بالقاهرة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقضائية.

// انتهى //

16:10ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مصر يلتقي بوزير العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.