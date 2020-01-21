السعودية اليوم / افتتاح ورشة عمل نظم المعلومات الجغرافية بالدمام



الدمام 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

افتتح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي اليوم، ورشة عمل نظم المعلومات الجغرافية التي تنظمها الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية تحت مسمى "ورشة عمل لنظم معلومات الزمان والمكان والاستشعار عن بعد "، وذلك بفندق شيراتون الدمام.

وعرّف المهندس بخرجي، في كلمته الافتتاحية، بنظم المعلومات الجغرافية وأهميته في حياتنا اليومية وفي عمل الأمانة على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الورشة تستهدف العمل بآلية الربط لكافة البيانات المكانية للتسهيل في عملية التخطيط واتخاذ القرار المناسب.

بعد ذلك قدّم مدير المشروع في الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالأمانة الدكتور سلطان السلطان، والفريق الياباني المكون من الاستشاري ماسارو فيجيتا و باسكوني أوكوبو، محاضرة تناولت نبذة عن مشروع لتطوير منظومة المعلومات المكانية والزمانية لإدارة المدن والمناطق، حيث تقلل هذه البرامج من التكلفة المالية وتخدم في تطوير الخدمات وتطوير القدرات البشرية الوطنية والذكاء الاصطناعي الخاص بتطوير المدن.

ويتخلل الورشة التي تستمر يومين، محاضرات تطبيقية، واستعراض التجارب اليابانية في هذا المجال بغرض الاستفادة منها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة بين المحاضرين والحضور.

// انتهى //

16:08ت م

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