السعودية اليوم / الإرصاد في بريطانيا تحذر من موجة برد شديدة



لندن 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا تحذيراً للمواطنين جراء قدوم موجة برد شديدة تستمر حتى صباح يوم غد الأربعاء.

وتوقع المكتب أن تتأثر مناطق واسعة من إنجلترا بحالة الطقس الباردة خصوصا في الصباح الباكر وأثناء الليل، داعياً المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة والتأكد من تدفئة المنازل بالصورة المناسبة.

وانخفضت درجة الحرارة صباح اليوم في العاصمة لندن والمناطق المجاورة إلى مستويات قريبة من الصفر، وغطت طبقات خفيفة من الصقيع المتجمد الحدائق العامة ونوافذ السيارات.

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16:05ت م

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