السعودية | “الجوازات” تدعو المقيمين للتسجيل في منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:26 مساءً, 21 يناير 2020 م المناطق - واس دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين في المملكة ممن ليس لديهم حسابات في منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية إلى سرعة المبادرة للتسجيل والتفعيل في المنصة.

ويهدف تسجيل المقيمين في منصة “أبشر” إلى الإطلاع ومعرفة الخدمات والإجراءات المنفذة لهم من قبل أصحاب العمل، وإنهاء إجراءات الخدمات الخاصة للتابعين لهم، وذلك للتسهيل عليهم، واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.

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