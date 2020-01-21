شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

عُقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية - الذي تنظمه إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية - لبحث آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف واللجنة الفرعية للملكية الصناعية.

واختارت اللجنة في افتتاح أعمال اجتماعها اليوم مرشح المملكة نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المهندس سامي بن علي السديس بالإجماع رئيسًا للجنة الفنية للملكية الفكرية بجامعة الدول العربية لمدة عامين، وذلك تقديرًا لجهوده وإسهاماته في الإشراف على عدد من المشاريع الخاصة بقضايا الملكية الفكرية.