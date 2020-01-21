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خطوات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور
قبل التسجيل في حركة النقل
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور من الأمور التي يجب القيام بها بشكل دوري قبل التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي.
وتتم طريقة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية عبر رابط نظام نور أو الاستعلام عن أي من خدمات المعلمين والمعلمات من خلال (اسم المستخدم، كلمة السر، كتابة رمز التحقق، الضغط على أيقونة دخول)، ثم اتباع الخطوات أدناه:
- بعد الدخول تظهر الصفحة الشخصية الخاصة على نظام نور بشكل مباشر.
- في الجهة اليمنى يوجد الكثير من الاختيارات.
- الضغط على أيقونة طلب تجديد بيانات المعلمين.
- تظهر قائمة أخرى منسدلة، يتم اختيار أيقونة طلبات تجديد بيانات المعلمين /المعلمات.
- الضغط على أيقونة إضافة طلب تعديل البيانات.
- تظهر على الفور قائمة أخرى مقسمة لــ 3 أقسام أفقية بها المعلومات الحالية، المعلومات الجديدة.
- يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالمعلومات.
- الضغط على حفظ، والتي تتواجد في آخر الصفحة.
ولمزيد من المعلومات حول تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من خلال الرابط التالي: (هنا).
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