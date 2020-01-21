صحة جدة ترد بعد وفاة مريضة وثق ذووها خروج ديدان من أنبوب التنفس

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - جدة

نفت صحة جدة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول خروج ديدان من أنبوب التنفس الخاص بإحدى المريضات التي توفاها الله تعالى.

وقالت صحة جدة في بيان لها : توضيحًا لما تم نشره في بعض الصحف الإلكترونية وتناقلته معظم موانع وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس حول وجود ديدان تخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة .

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عليه تود صحة جدة أن تؤكد للجميع ومن منطلق حرصها واهتمامها تجاه المرضي وحقوقهم، بأن المريضة، رحمة الله عليها، قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق الأعراف المعمول بها طبيًا فور حضورها للمستشفى.

وأفادت صحة جدة أن ما ظهر في الفيديو ليس له علاقة بمزاعم بسوء النظافة بالمستشفى، وأن ما ظهر أيضا ليس ديدان أو أي نوع آخر من الحشرات، وإنما أظهرت التحاليل المخبرية أنها طفيليات، كما أنه تزامن تواجد المتوفاة في قسم العناية المركزة بالطوارئ مع تواجد مرضى آخرين، ولم نتلق أي بلاغ أو شكوى وأن الكادر التمريضي هم أول من اكتشف هذه الطفيليات أثناء عملية سحب السوائل من المريضة، وبدورهم أبلغوا الكادر الطبي الذين قاموا بأخذ العينات لتحليليها مما دعا صحة جدة على الفور لتشكيل لجنة طبية وإرسال عينة من هذه الطفيليات إلى المختبر لإجراء المزيد من الفحوصات اللازمة، واتضح بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية للطفيليات الموجودة بالمريضة أنها يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية، حيثُ تظهر نتيجة تناول الغذاء والماء الملوث، وتصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة، وتعد المسبب الرئيسي لدخول المريضة في غيبوبة وفشل في وظائف الجسم وتوقف القلب.

وأضافت صحة جدة أنها شكلت لجنة للتأكد من الإجراءات الطبية التي اتخذت مع المريضة المتوفاة، وجرى التواصل مع ذويها للتقدم بشكوى رسمية وفق الآلية النظامية ومن ثم إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية لإصدار قرار حيال ما تدعيه أسرتها.

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