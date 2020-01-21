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2020-01-21 توقعات بتساقط الثلوج على تبوك حتى صباح الغد بسبب الكتلة الهوائية الباردة على المملكة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعات عن تساقط للثلوج على محافظة حقل.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ – بعد مشيئة الله تعالى – عند الساعة الـ 5 مساءً وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الغد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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