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أبرز المخالفات في استخدام لوحات المحلات الخارجية

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2020-01-21

أبرز المخالفات في استخدام لوحات المحلات الخارجية

أبرز المخالفات بلوحات المحلات الخارجية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين أن تصحيح لوحات المحلات التجارية المضللة خطوة مهمة لمنع التحايل في استعمال الأسماء والعلامات التجارية، ولعدم إساءة استعمال بعض المحلات أسماء أخرى مشابهة لها.

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ونشر الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أمثلة لنماذج ممارسات سليمة وممارسات مخالفة في لوحات المحلات التجارية”.

 

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