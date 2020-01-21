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2020-01-21 الدفاع المدني ينفذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار بالدمام للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها متابعات الخليج 365 - الدمام أعلنت إمارة المنطقة الشرقية أن المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة ستنفذ غداً تجربة إطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام. Advertisements وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الدفاع المدني سينفذ غداً (الأربعاء) في تمام الساعة 01:00 ظهراً التجربة للتأكد من كفاءة صافرات الإنذار وجاهزيتها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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