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الدفاع المدني ينفذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار بالدمام

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2020-01-21

الدفاع المدني ينفذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار بالدمام

للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلنت إمارة المنطقة الشرقية أن المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة ستنفذ غداً تجربة إطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام.

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وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الدفاع المدني سينفذ غداً (الأربعاء)

في تمام الساعة 01:00 ظهراً التجربة للتأكد من كفاءة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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