بيان من الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل

أعلن الديوان الملكي اليوم (الثلاثاء) وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، مبيناً أنه سيتم الصلاة عليه عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.