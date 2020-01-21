اختفاء القحطاني في ظروف غامضة بأبها.. ذووه ذهبوا لمقر عمله ففوجئوا بهذا الأمر

فُقد قبل عدة أيام يحيى سعيد مداوي القحطاني (25 عاماً) بمدينة أبها وانقطع التواصل معه ولم يذهب إلى عمله بأبها ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

ووفقاً لـ”سبق”، تكثّف الأجهزة الأمنية بمدينة أبها وذوو المفقود

قال أحد أقاربه، إن “يحيى” تغيَّب عن عمله بأبها ولم يتواصل مع ذويه بتهامة قحطان، وكان آخر تواصل بينه وبين والدته ليلة الجمعة الماضى.

وأضاف أن بعدها بأيام حاول ذووه الاتصال به ولم يتمكنوا من ذلك؛ ما دفعهم إلى المجيء إلى أبها والذهاب لمقر سكنه ولم يجدوه، وذهبوا بعدها للسؤال بمقر عمله وفُوجئوا بأنه أيضاً لم يحضر منذ 3 أيام.

وأوضح أنه تمّ إبلاغ الجهات المعنية بعد أن فقدوا الأمل في الوصول إليه، ولم تُعرف وجهته أو مكانه ومعه سيارة من نوع هايلوكس غمارة موديل 2018 م.