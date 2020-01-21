قالت مصادر إن مديرية الشؤون الصحية بجدة استطاعت الوصول إلى أن السبب في وفاة مريضة بمستشفى الثغر العام، التي تفاجأ ذووها بخروج “ديدان” من أنبوب التنفس الخاص بها، هو “يرقات الكيسة المذنبة”.
وبحسب “المدينة”، أكدت المصادر، أن يرقات الكيسة المذنبة هي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي والعضلات، مشيرةً إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً أجرى التحاليل المخبرية والنتائج الخاصة بالمتوفاة.
من جهتها،، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن الجهاز التنفسي الصناعي يجب أن يكون حاصلاً على المواصفات القياسية، وأن يكون حاصلاً على إذن بالتسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يذكر أن صحة جدة قد أكدت في وقت سابق أن المتوفاة، وتدعى مريم العاصمي تعاني من توقف في وظائف الدماغ والقلب، وبيّنت أن الفريق الطبي رصد خروج الدود من جهاز التنفس، وجرى إرسال عينة للمختبر لمعرفة الأسباب الطبية حول ظهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروج ديدان من أنبوب التنفس الخاص بها.. الكشف عن سبب وفاة مريضة بمستشفى الثغر العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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