دعوة مراكز حضانات الأطفال المرخصة إلى التسجيل للحصول على الدعم المالي من "قرة"

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مراكز حضانة الأطفال في مختلف المناطق المملكة، إلى الانضمام حالياً في برنامج دعم ضيافة الأطفال "قرة"، من خلال خطوات إلكترونية ميسرة، لرفع مستوى استفادة المراكز من أطفال السعوديات الموظفات في القطاع الخاص والمشمولين بدعم الصندوق.

وأوضح "هدف" أن البوابة الإلكترونية لبرنامج "قرة" تمّكن المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال من الوصول لشريحة كبيرة من المستفيدات، وذلك عبر عرض خدمات المراكز المرخصة للأمهات المستفيدات من برنامج "قرّة" ما يتيح للمراكز زيادة أعداد المسجلين في قوائمه.

وتتم إجراءات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "قرّة"، وتعبئة البيانات، مع إرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل السجل التجاري والتراخيص اللازمة، ثم توقيع العقد بشكل إلكتروني وتوثيقه من الغرفة التجارية، وإرسال النسخة المعتمدة إلى فريق "قرّة" عبر البريد الإلكتروني، حيث ستتم إضافة بيانات المراكز بعد ذلك مباشرة، ليتمكن من استقبال طلبات الأمهات بشكل إلكتروني، لتتمكن المراكز المرخصة من التسجيل في البوابة الإلكترونية.وقد أطلق الصندوق برنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" الذي يقدم دعماً مالياً شهرياً للأمهات العاملات في القطاع الخاص عبر تحمل نسبة من تكاليف حضانة ورعاية أطفالهن، في مراكز مرخصة ومعتمدة بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، ويساعد في استمرارية المرأة في عملها واستقرارها الأسري، حيث يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال للسنة الأولى بمقدار 800 ريال من تكلفة الضيافة بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة الضيافة بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة الضيافة بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة الضيافة بحد أقصى للطفل الواحد، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما 6 سنوات.