السعودية اليوم / أمين الجوف يبحث أوجه التعاون مع مدير الدفاع المدني بالمنطقة



سكاكا 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بمكتبه اليوم، مع مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة العميد فلاح بن محمد مسردي عدداً من المواضيع المشتركة لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين.

وأوضح أمين منطقة الجوف أن اللقاء بحث مواضيع عدة أهمها: الفسوحات الإنشائية للمباني بالمنطقة، وآلية تنفيذها وما تتطلبه من خدمات تشغيلية أساسية وفق متطلبات ولوائح الأمانة ومخططات الأمن والسلامة للمشروعات والمباني التجارية، والرفع من مستوى الإجراءات لما فيه خدمة المواطن والتطوير من أداء القطاعين في التعاون المشترك بالإضافة الى مناقشة إقامة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من شهر مارس في كل عام.

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13:47ت م

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