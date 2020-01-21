السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل مدير السعودية اليوم جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه اليوم، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري بن مبارك القحطاني.

ورحب معالي الأمين العام بالقحطاني والوفد المرافق، مشيداً بالجهود الإعلامية المميزة التي يقوم بها الجهاز في تعزيز التعاون الإعلامي بين دول المجلس، وما يبذله من جهود في مجال التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الإعلام الإعلامية وعلى وجه الخصوص في مجال عقد الدورات التدريبية المتخصصة في جميع المجالات والميادين الإعلامية.

وبُحث خلال الاستقبال سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة العامة وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مختلف المجالات الإعلامية، بما يكفل الارتقاء بالمسيرة الإعلامية لدول المجلس.

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13:39ت م

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