السعودية اليوم / وزارة الصحة تشارك في المؤتمر السنوي للجمعية الصيدلية السعودية سيفا 2020



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

تشارك وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية وللعام الثاني على التوالي في مؤتمر سيفا 2020 ، الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض، حيث تم تجهيز جناح للصحة تستعرض من خلاله الخدمات التي تقدمها في مجال الرعاية الصيدلية وكيفية الاستفادة منها.

ويعـد مؤتمر سيفا منصة تفاعلية وإبداعية متاحة لجميع المهتمين بمناقشة الموضوعات التي تفيد الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا في جميع جوانب الصيدلية؛ بهدف إثراء معارفهم العملية والعلمية بشكل تفاعلي بطريقة مثيرة وعملية.

وأوضحت الصحة أنه ستقدم ورش عمل متخصصة من قبل خبراء من مختلف القطاعات لمساعدة الصيادلة في التعلم المستمر والنمو في بيئة تفاعلية، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك مجموعة متنوعة من المحاضرات من ممارسي الصيدلة من مختلف الدول لاكتساب المعرفة وتبادل الخبرات وتقديم المحاضرات والملصقات البحثية في SIPHA 2020 ؛ لتشجيع الصيادلة وطلاب الصيدلة على تقديم أبحاثهم، مشيرة إلى أنه ستقدم جميع الملخصات في جلسات الملصقات البحثية وجلسات العرض الشفهي خلال فعاليات المؤتمر.

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13:37ت م

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