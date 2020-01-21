

الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

استقبل معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني بمكتبه اليوم، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.

وأطْلَع معاليه؛ السفير اللبناني على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

بعد ذلك عقد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة اجتماعًا مع سفير جمهورية لبنان تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبد العزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبد لرحمن العريفي.

// انتهى //

13:33ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم معهد الإدارة العامة يستقبل سفير جمهورية لبنان لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.