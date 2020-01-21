السعودية اليوم / أمانة حائل تنفذ حملات رقابية على عدد من المحلات



حائل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية وسط المدينة حملات رقابية تفتيشية على عدد من المحلات التي تعنى بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية وسط المدينة متعب بن فهد العنزي، أنه تم ضبط عدد من المحلات المتخصصة بالمساج تمارس العمل دون وجود تراخيص لممارسة النشاط ويدير هذه المحلات عمالة لا تحمل شهادات صحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، واستخدام أدوات غير مصرحة ومجهولة المصدر، مفيداً بإغلاق محلين، واستبعاد جميع العمالة المخالفة عن العمل وإتلاف ومصادرة جميع المواد المجهولة، وتحرير مخالفات على بقية المحلات المخالفة.

وأضاف العنزي أن ما تقوم به فرق الخدمات الرقابية ببلدية وسط المدينة يهدف إلى إحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ ومحلات للوجبات السريعة ومعامل الحلويات وكل ما يتعلق بالصحة العامة ومتابعة تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية، مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام وفرض الغرامات على هذه المحلات التي تم ضبطها بحسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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13:30ت م

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