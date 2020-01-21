السعودية اليوم / منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقدم مساعدات على 300 أسرة في طبرق شرق ليبيا



طرابلس 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في ليبيا، توزيع مساعدات على 300 أسرة في طبرق، كجزء من الاستجابة السريعة لدعم الأسر المتضررة من الأمطار هناك.

وتضمنت شحنة المساعدات مستلزمات للنظافة وأخرى خاصة بالأطفال وبطانيات، حسب بيان صادر من منظمة اليونسيف اليوم .

وتعاونت المنظمة مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات في طبرق، بالتنسيق مع البلدية والهلال الأحمر، إذ تولت الحركة مسؤولية التوزيع على الأهالي.

وتعرضت طبرق خلال الأيام الماضية إلى أمطار غزيرة ، مما دعا المجلس التسييري للبلدية إلى تشكيل لجنة طوارئ مؤقتة للتعامل مع الأزمة.

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13:27ت م

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