السعودية اليوم / تعليم نجران يدعو جميع الطلاب بالمراحل الدراسية للتسجيل في مسابقة " الكانجارو للرياضيات"



نجران 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة النشاط الطلابي اليوم، جميع الطلاب إلى التسجيل في مسابقة " الكانجارو للرياضيات" لعام 2020م، عبر الموقع الرسمي للمسابقة https://www.kangarooksa.com، ويستمر إلى الرابع من شهر رجب القادم.

ودعت الإدارة الطلبة السعوديين وغير السعوديين في جميع صفوف التعليم العام بمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، والمدارس للتسجيل في المسابقة، من أجل تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات، وتشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم

وبينت أن التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات يكون عن طريق الطلاب أو أولياء الأمور أو المدارس، كما يمكنهم الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

// انتهى //

13:24ت م

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نجران 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة النشاط الطلابي اليوم، جميع الطلاب إلى التسجيل في مسابقة " الكانجارو للرياضيات" لعام 2020م، عبر الموقع الرسمي للمسابقة https://www.kangarooksa.com، ويستمر إلى الرابع من شهر رجب القادم.ودعت الإدارة الطلبة السعوديين وغير السعوديين في جميع صفوف التعليم العام بمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، والمدارس للتسجيل في المسابقة، من أجل تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات، وتشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.وبينت أن التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات يكون عن طريق الطلاب أو أولياء الأمور أو المدارس، كما يمكنهم الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها عبر الموقع الرسمي للمسابقة.// انتهى //13:24ت م0094

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