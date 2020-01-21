السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020

الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعقد كلية طب الأسنان والجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود، المؤتمر السعودي العالمي الحادي والثلاثين لطب الأسنان، خلال الفترة 23 - 25 يناير الجاري، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.واستقطبت اللجنة العلمية للمؤتمر هذا العام 93 متحدثاَ محليَاً ودولياً بعدد 113 محاضرة علمية تخصصية من خلال 26 جلسة علمية، يقدمون خلالها آخر ما توصلت اليه الأبحاث والعلوم في مختلف تخصصات طب الأسنان، كما ستقام 28 ورشة عمل مصاحبة للبرنامج العلمي للمؤتمر، الذي تم اعتماده بعدد 24 ساعة من هيئة التخصصات الصحية بالمملكة.وأشار رئيس المؤتمر عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن قاسم الرفاعي، إلى التعاون الدائم بين كلية طب الأسنان والجمعية السعودية لطب الأسنان منذ إنشاء الجمعية ومقرها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، مؤكداً أن المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان هو أحد ثمار هذا التعاون العلمي والتنسيقي بينهما، ويعد الحدث العلمي الأبرز الذي يقام سنوياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وينتظره الباحثون والمختصون والعاملون في مجالات طب الأسنان، للاطلاع عن كثب على آخر المستجدات العلمية والبحثية والفنية والعلاجية في طب الأسنان.وأضاف أن المؤتمر يأتي في الفترة القريبة من فعاليات مدينة الرياض السياحية والترفيهية، حيث يعـد سياحة علمية للقادمين من خارج العاصمة لحضور فعالياته، وهو بهذا إضافة الى الفعاليات الأخرى المتعددة في مدينة الرياض العامرة بإخوة الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، لا سيّما أنه يعـد المؤتمر الأكبر في طب الأسنان بالمملكة ، ومن أعرق مؤتمرات طب الأسنان بالخليج والعالم العربي.// يتبع //13:23ت م0092

عام / سمو نائب أمير منطقة الرياض يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 / إضافة أولى واخيرة

وبين الدكتور الرفاعي، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية وتحديث الحصيل المعرفي للعاملين في مجالات طب الأسنان، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى الاهتمام والدعم اللامحدود، اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للعلم والتعليم، ممثلا في جامعة الملك سعود لتنمية معارف منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين والفنيين والطلبة بما استجد من علوم وابحاث، وبما وصل إليه العالم في مجال المهنة وسوق العمل، وما تشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير مطقة الرياض برعايته لهذا المؤتمر إلا دليل واقع على ذلك.

بدوره أوضح رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور خليل بن إبراهيم العيسـى أن المؤتمر سينطلق بالتزامن مع برامج علمية تخصصية معتمدة تنظمها اللجنة العلمية للمؤتمر هذا العام بالتعاون مع اللجان المنظمة الأخرى، كاللقاء العلمي لبرنامج مساعدي أطباء الأسنان، وندوة أخصائي صحة الفم والأسنان، وندوة خاصة لتقنية الأسنان، وعدة ندوات أخرى مصاحبه، وانطلاقًا من دعم الجمعية السعودية لطب الأسنان بالمملكة لإثراء وتشجيع الجانب البحثي لدى الممارسين في المجال، فقد تم الإعلان عن 6 مسارات مختلفة للجوائز البحثية سيتم التنافس عليها من قبل المشاركين بالمؤتمر لهذا العام، ومن بين هذه المسابقات الشراكة مع القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان (IADR).

وأفاد الدكتور العيسى بأن المعرض المصاحب هذا العام سيكون على مساحة 3700 متراً مربعاً، وسيشارك فيه 144 شركة طبية وعالمية وتعليمية بأكثر من 1200 ماركة عالمية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

يذكر أن المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان هذا العام يعقد بشراكة علمية مع ثلاثة عشر جمعية علمية تخصصية محلية ودولية امتدادا لتعاونها العلمي مع الجمعية السعودية لطب الأسنان.

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