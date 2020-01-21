السعودية اليوم / ورشة عمل في بيروت تتناول التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني اللاجئ في لبنان



بيروت 26 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

نظمت مراكز حقوقية فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ، اليوم ، ورشة عمل سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني اللاجئ في لبنان والحلول المتصورة لها .

وركزت النقاشات خلال الورشة التي نظمها ، مركز حقوق اللاجئين ( عائدون ) والمركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين ومركز حقوق اللاجئين ( بديل ) ،على التحديات المعيشية والاقتصادية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، وخاصة قطاع الشباب .

وسلط المشاركون في الورشة الضوء على سوء الأحوال المعيشية التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وعلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

// انتهى //

13:20ت م

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