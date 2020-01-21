السعودية اليوم / نائب رئيس جمعية الكشافة يؤكد أهمية إشراك الشباب في وضع وتنفيذ البرامج



الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وأشار نائب رئيس الجمعية في حديث لوكالة الأنباء السعودية إلى أنه منذ إقرار السياسة العالمية للبرامج في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 32 بباريس عام 1990م، والتركيز متواصل على تطبيق هدف ومبادئ والطريقة الكشفية، حيث عُرف البرنامج الكشفي بأنه كل مايقوم به الفتية والشباب من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق الهدف التربوي للحركة الكشفية.

وقال الفهد بمناسبة اختتام دراسة مفوضي تنمية المراحل التي عقدت في حوطة سدير، ومشاركة وتنفيذ الجمعية في العديد من البرامج الخاصة بالشباب بالإمارات والكويت والسعودية، إنّ السياسة العربية لتنمية المراحل قد أقرت في المؤتمر الكشفي الـ 21 في تونس عام 1995 م، والتركيز على الخصائص العمرية لكل مرحلة كشفية على أن تتوافق البرامج والأنشطة مع هذه الخصائص، كما تتوافق مع هدف ومبادئ وطريقة الكشفية، مؤكداً أهمية الربط بين السياستين العالمية والعربية، حيث أدتا الى الغرض نفسه وهو إقامة برنامج كشفي ناجح.

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13:20ت م

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الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد أن السياستين العالمية والعربية لتنمية المراحل والبرامج الكشفية ركزتا على مشاركة الشباب في وضع وتنفيذ البرنامج الكشفي، باعتبار الحركة الكشفية قائمة على تربية الفتية والشباب، وبالتالي فإنه يجب أن تكون الأنشطة والبرامج التي تنفذ نابعة من احتياجاتهم وخصائصهم السنية.وأشار نائب رئيس الجمعية في حديث لوكالة الأنباء السعودية إلى أنه منذ إقرار السياسة العالمية للبرامج في المؤتمر الكشفي العالمي الـ 32 بباريس عام 1990م، والتركيز متواصل على تطبيق هدف ومبادئ والطريقة الكشفية، حيث عُرف البرنامج الكشفي بأنه كل مايقوم به الفتية والشباب من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق الهدف التربوي للحركة الكشفية.وقال الفهد بمناسبة اختتام دراسة مفوضي تنمية المراحل التي عقدت في حوطة سدير، ومشاركة وتنفيذ الجمعية في العديد من البرامج الخاصة بالشباب بالإمارات والكويت والسعودية، إنّ السياسة العربية لتنمية المراحل قد أقرت في المؤتمر الكشفي الـ 21 في تونس عام 1995 م، والتركيز على الخصائص العمرية لكل مرحلة كشفية على أن تتوافق البرامج والأنشطة مع هذه الخصائص، كما تتوافق مع هدف ومبادئ وطريقة الكشفية، مؤكداً أهمية الربط بين السياستين العالمية والعربية، حيث أدتا الى الغرض نفسه وهو إقامة برنامج كشفي ناجح.// انتهى //13:20ت م0090

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