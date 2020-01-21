السعودية | الشاعر راشد بن جعيثن يسلّم كتابه “حكام الرياض” إلى خادم الحرمين.. ويؤكد: “أسعد لحظات العمر”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشاعر راشد بن جعيثن يسلّم كتابه “حكام الرياض” إلى خادم الحرمين.. ويؤكد: “أسعد لحظات العمر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
كشف راشد بن جعيثن الشاعر والمؤرخ والصحفي بمجلة اليمامه، عن تسليمه نسخة من أحد مؤلفاته كتاب “حكام الرياض”، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي.
وقال ابن جعيثن في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”، “كنت في الديوان الملكي وقبلت يد مولاي الملك سلمان وسلمته كتابي حكام الرياض واسعدني عندما قال للحاجب اعرضه علي مباشرة بعد الجلسة امدالله في عمره”.
وأضاف أيضا في تغريدة أخرى “أسعد لحظات العمر عندما رأيت كتابي حكام الرياض في يد مولاي الملك سلمان اليوم الساعة العاشرة والنصف امد الله في عمره”.
يذكر أن راشد بن جعيثن إضافة إلى كونه شاعر ومؤرخ وصحفي، فهو مهتم بالتراث والرواية وعلم الأنساب والشعر الشعبي والتاريخ النجدي والطقس.
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