شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حصر عقارات «جدة التاريخية» لتحويلها إلى وجهة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة، انطلاق مشروع حصر العقارات الواقعة في جدة التاريخية بهدف تطويرها وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية ودعت الأمانة في بيان لها أصحاب العقارات في منطقة جدة التاريخية، بضرورة التقدم لبلدية جدة التاريخية بحي البلد وموافاتها بصور الصكوك أو المستندات التي تثبت ملكية العقار، فيما تهيب بأصحاب العقارات المنوه عنها التعاون مع البلدية تفاديًا لما يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تعطيل لأعمال اللجنة.

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